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Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь населению Вьетнама

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Спецборт МЧС России Ил-76 в четверг, 23 декабря, доставил гуманитарную помощь в виде 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в столицу Вьетнама — город Ханой.

«МЧС России направлена гуманитарная помощь населению Вьетнама. 100 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» направлено населению дружественного государства специальным бортом», — сказал глава департамента международной деятельности российского МЧС Владимир Соловьев.

По его словам, срочная гуманитарная операция произведена по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Ранее, 1 декабря, было подписано соглашение о производстве российской вакцины «Спутник V» во Вьетнаме.

За день до этого глава России Владимир Путин и президент Вьетнама Нгуен Суан Фук провели переговоры, по итогам которых было составлено заявление о развитии партнерства между государствами до 2030 года.

Лидеры стран договорились разработать условия для взаимных поставок вакцин и других медицинских препаратов.

21 июля вьетнамская фармацевтическая компания Vabiotech подтвердила информацию о выпуске на своих мощностях первой тестовой партии российской вакцины «Спутник V».

«Спутник V» получил регистрацию министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта. В этот же день о производстве первой партии вакцины в республике заявили в РФПИ.

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