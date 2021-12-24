Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь населению Вьетнама

Спецборт МЧС России Ил-76 в четверг, 23 декабря, доставил гуманитарную помощь в виде 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в столицу Вьетнама — город Ханой.

«МЧС России направлена гуманитарная помощь населению Вьетнама. 100 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» направлено населению дружественного государства специальным бортом», — сказал глава департамента международной деятельности российского МЧС Владимир Соловьев.

По его словам, срочная гуманитарная операция произведена по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее, 1 декабря, было подписано соглашение о производстве российской вакцины «Спутник V» во Вьетнаме.

За день до этого глава России Владимир Путин и президент Вьетнама Нгуен Суан Фук провели переговоры, по итогам которых было составлено заявление о развитии партнерства между государствами до 2030 года.

Лидеры стран договорились разработать условия для взаимных поставок вакцин и других медицинских препаратов.

21 июля вьетнамская фармацевтическая компания Vabiotech подтвердила информацию о выпуске на своих мощностях первой тестовой партии российской вакцины «Спутник V».

«Спутник V» получил регистрацию министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта. В этот же день о производстве первой партии вакцины в республике заявили в РФПИ.