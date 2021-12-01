Подписано соглашение о производстве «Спутника V» во Вьетнаме

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Биннофарм групп» и вьетнамская T&T Group в среду, 1 декабря, подписали соглашение по проекту создания производства полноценного цикла вакцины «Спутник V» во Вьетнаме.

«РФПИ объявляет о расширении сотрудничества с партнерами во Вьетнаме для производства вакцины «Спутник V» и подписании новых соглашений», — говорится в Telegram-канале вакцины.

Подписание состоялось в рамках визита президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука в Россию и прошло в присутствии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и заместителя премьер-министра Вьетнама Ле Ван Тханя.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время РФПИ активно сотрудничает с регулирующими органами Вьетнама для регистрации «Спутник Лайт».

Днем ранее президент России Владимир Путин и Нгуен Суан Фук провели переговоры, по итогам которых было составлено заявление о развитии партнерства между государствами до 2030 года.

Лидеры стран договорились разработать условия для взаимных поставок вакцин и других медицинских препаратов, говорится на сайте Кремля.

21 июля вьетнамская фармацевтическая компания Vabiotech подтвердила информацию о выпуске на своих мощностях первой тестовой партии российской вакцины «Спутник V».

«Спутник V» получил регистрацию министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта. В этот же день о производстве первой партии вакцины в республике заявили в РФПИ.

«Спутник V» — разработка специалистов Центра имени Гамалеи, первая в России и мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Согласно исследованиям, вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

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