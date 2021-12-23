Абрамович получил гражданство Португалии

Министерство юстиции Португалии подтвердило, что российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство страны. Об этом 23 декабря сообщает i24NEWS со ссылкой на ведомство.

«Институт реестров и нотариата (IRN) подтверждает наличие процедуры натурализации на имя Романа Абрамовича», который получил «положительное решение 13 апреля», — говорится в сообщении.

Процедура натурализации была утверждена законом, позволяющим потомкам евреев, изгнанных из этой страны, получить гражданство в качестве компенсации за преследования, которым подвергались их предки в XV веке.

Сообщается, что миллиардер доказал, что является потомком португальских евреев-сефардов. При этом 2018 году Абрамович стал гражданином Израиля и тогда же отозвал заявку на визу в Британию.

Ранее, 22 ноября, основатель Telegram Павел Дуров стал гражданином Франции. У него уже есть гражданство государства Сент-Китс и Невис, которое позволяет без виз въезжать в Евросоюз и Великобританию.