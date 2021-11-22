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Павел Дуров стал гражданином Франции

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Основатель Telegram Павел Дуров стал гражданином Франции. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте правительства республики, который предназначается для публикации правой информации.

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В документе от 23 августа указано, что Дуров попал в число лиц, приобретающих права гражданства данной страны. В списке присутствует его имя, дата и место рождения.

Отмечается, что у Дурова уже есть гражданство государства Сент-Китс и Невис, которое позволяет без виз въезжать в Евросоюз и Великобританию.

11 октября Павел Дуров составил список из 10 важных в жизни вещей. По словам предпринимателя, семь из них — переоценены, три — наоборот. Из недооцененных ресурсов в жизни Дуров назвал сон, природу и одиночество. Эти три фактора, по его мнению, стимулируют творчество, дают психологическое благополучие, духовные и интеллектуальные прорывы.

К вещам, значение которых люди переоценивают, Дуров отнес большие города, рестораны, жару, моду, недвижимость, соцсети и рекомендации знаменитостей.

В сентября Павел Дуров назвал контент Netflix и TikTok липкой грязью. По его словам, на глубоком уровне мозг не способен отличить вымысел от реальности, поэтому подсознание начинает искать решения проблем, которых в реальности не существует.

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