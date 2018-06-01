Абрамович стал гражданином Израиля и отозвал заявку на визу в Британию

Российский бизнесмен Роман Абрамович после получения гражданства Израиля отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании, сообщает газета The Sun.

Теперь Абрамович имеет право находиться на территории Великобритании до полугода, отмечает издание.

В мае власти Великобритании отказали россиянину в продлении инвестиционной визы.

22 мая стало известно, что власти Соединенного Королевства рассматривают миллиардера как человека, который впервые подал заявку на получение британской визы. До тех пор, пока Абрамович не расскажет о том, как заработал деньги, он не сможет въехать на территорию этой страны.

28 мая бизнесмен прибыл в Израиль и прошел процедуру получения гражданства.