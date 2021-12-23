Экспорт оружия из США в 2021 году снизился на 21%
Экспорт вооружений из США в этом финансовом году по сравнению с прошлым рухнул на 21%. Америка подписала контрактов на поставку своего оружия в общей сложности на $138 млрд, передает телеканал «Известия». В том числе —межправительственных договоров почти на $35 млрд. В прошлом году США продали оружия на $175 млрд, из них более чем на 50 млрд — по межправительственным контрактам.
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