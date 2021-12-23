Экспорт оружия из США в 2021 году снизился на 21%

Экспорт оружия из США в 2021 году снизился на 21%

2021-12-23 20:52:47

2021-12-23 20:52:47

2021-12-23 20:52:47

2021-12-23 20:52:47

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