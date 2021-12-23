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Столтенберг опроверг обещание НАТО не расширяться на восток

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НАТО никогда не отрицало возможность расширения. Об этом 23 декабря сказал в интервью агентству dpa генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что даже в учредительном договоре НАТО говорится о том, что каждое европейское государство может стать членом альянса.

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«Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов — Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия–НАТО и множество других договоров», — сказал генсек.

Он отметил, что на их основании каждое государство может свободно определять свою судьбу.

«Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами», — пояснил Столтенберг.

Кроме того, по его словам, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались.

«Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии», — уточнил Столтенберг.

Ранее 23 декабря президент РФ Владимир Путин, комментируя прежние обещания Североатлантического альянса (НАТО) не продвигаться на восток, заявил, что Россию обманули.

21 декабря Путин заявил, что размещение элементов противоракетной обороны (ПРО) США вблизи российских границ вызывает беспокойство. По его словам, Москва озабочена тем, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Если эта инфраструктура появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7−10 минут, добавил он.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет расценено как пересечение «красной линии». Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисует ряд стратегов альянса.

20 декабря заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО. По словам дипломата, сейчас существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.

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