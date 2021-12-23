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Уголовное дело возбудили на Алтае после жалобы Путину на поставки угля

Дело возбудили в Алтайском крае после того, как Путину пожаловались на перебои с поставками угля
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Уголовное дело о халатности возбуждено в Алтайском крае после того, как в ходе пресс-конференции 23 декабря президенту России Владимиру Путину доложили о перебоях с поставками угля в некоторых районах региона из-за высоких цен на уголь. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

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Уточняется, что дело возбуждено по результатам доследственной проверки, а также по поступившему постановлению прокурора Алтайского края.

«По данным следствия, в период начала отопительного сезона, в ноябре 2021 года, в Локтевском районе произошли перебои с поставками угля для населения. Граждане неоднократно жаловались на холод в домах, однако органы власти своевременно не смогли решить вопрос по теплоснабжению. Кроме того, до настоящего времени жители района не могут приобрести уголь в достаточном количестве, что создает угрозу здоровью и благополучию граждан», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи изучат обстоятельства произошедшего, а также оценят действия представителей региональных властей.

В свою очередь, губернатор региона Виктор Томенко заявил журналистам, что, несмотря на подорожание угля, он есть во всех районах Алтайского края. По его словам, отопительный сезон в регионе не был сорван.

«Александра Черданцева сказала, что некоторые муниципалитеты Алтайского края не смогли вовремя начать отопительный сезон из-за того, что не было угля. Это не так. Все муниципалитеты вовремя начали отопительный сезон, были разные очень мелкие аварии при запуске, впрочем, как всегда, которые быстро устранялись. Но из-за отсутствия угля никто из муниципалитетов края начало отопительного сезона не сорвал», — подчеркнул он.

Вместе с тем губернатор отметил, что уголь действительно подорожал с лета на 60%.

«И в ноябре, и сегодня уголь для населения есть везде в крае. Цена высокая. Людям это не нравится, они ругаются, но топят свои дома дорогим углем. Это в полной мере относится и к Локтевскому району на сегодняшний день», — добавил Томенко.

Ранее в этот день российский лидер пообещал проверить сведения о возможных сбоях в обеспечении регионов РФ углем для прохождения отопительного сезона. По словам главы государства, власти регионов докладывали о полной готовности к отопительному сезону.

17 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что регионы России в целом готовы к отопительному сезону, сложная ситуация наблюдается в Еврейской АО, туда власти направят 900 млн рублей. Эти средства позволят привести в нормативное состояние объекты коммунальной инфраструктуры, указал он.

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