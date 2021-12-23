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Путин проверит сведения о возможных сбоях с прохождением отопительного сезона

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Президент России Владимир Путин 23 декабря пообещал проверить сведения о возможных сбоях в обеспечении регионов РФ углем для прохождения отопительного сезона.

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По словам главы государства, власти регионов докладывали о полной готовности к отопительному сезону.

«Несмотря на подорожание [угля], надо было обеспечить соответствующие объемы [закупок], необходимые для своевременного начала отопительного сезона и прохождения осенне-зимнего максимума. То, что уголь подорожал, — это хорошо, но надо было своевременно реагировать на объемы закупок и на работу с компаниями. Поэтому это просто упущение муниципалитетов и регионов. <…> Но сбои возможны, я проверю, где и что происходит», — подчеркнул российский лидер в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, что в некоторых регионах Алтайского края не смогли вовремя начать отопительный сезон из-за нехватки угля.

17 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что регионы России в целом готовы к отопительному сезону, сложная ситуация наблюдается в Еврейской АО, туда власти направят 900 млн рублей. Эти средства позволят привести в нормативное состояние объекты коммунальной инфраструктуры, указал он.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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