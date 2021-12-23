В Британии поприветствовали заявление РФ о готовности к переговорам с Западом

Лондон приветствует заявление РФ о готовности к переговорам с Западом в январе 2022 года. Об этом 23 декабря заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, слова которой приводит сайт британского МИДа.

«Единственный выход из сложившейся ситуации для России — это диалог, и я приветствую тот факт, что Россия дала понять, что готова вступить в переговоры в январе. Российскому правительству необходимо снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям», — сказала она.

При этом она осудила «агрессивную и подстрекательскую» риторику Кремля в отношении Украины и НАТО.

Ранее 23 декабря президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия готова на площадке ОБСЕ обсуждать с Западом систему гарантий безопасности. По его словам, начало соответствующей работы возможно в первых числах января.

21 декабря в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что она готова стать площадкой для переговоров НАТО с Россией по гарантиям безопасности. ОБСЕ предлагает спектр формальных и неформальных механизмов и инструментов, которые можно использовать для выстраивания диалога и создания атмосферы доверия, отметили в организации.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.