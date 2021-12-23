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Пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 56 минут
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В Госдуме назвали пресс-конференцию Путина одной из самых открытых

Депутат ГД Белик назвал пресс-конференцию Путина одной из самых открытых
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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, прошедшая ранее в четверг, является одной из самых открытых. Такое мнение высказал в четверг, 23 декабря, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые цитаты

«Это одна из самых открытых пресс-конференций президента, был охвачен большой круг вопросов, которые волнуют россиян, и ответы давались без купюр», — заявил парламентарий в беседе с RT.

Он отметил, что для него особенно важны были слова главы государства «о поддержке Россией Севастополя и Крыма». Депутат добавил, что без этой темы не обходится ни одно из крупных мероприятий с участием Путина.

«Считаю, что вновь и вновь важно повторять для большой аудитории, в особенности для представителей зарубежных СМИ, что Севастополь и Крым — часть России», — сказал Белик.

Пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в 2021 году в 17-й раз, сообщается на сайте kp.ru.

Мероприятие началось в 12:12 мск, а завершилось около 16:08. Таким образом, встреча продлилась 3 часа 56 минут, уточняется на сайте aif.ru.

В ходе пресс-конференции глава государства обсудил развитие российских городов, значимость инфраструктуры, социально ориентированный характер бюджета России, отношения с мировыми лидерами.

Кроме того, Путин затронул вопросы инфляции, аварийного жилья и поддержки граждан, у которых есть проблемы со здоровьем.

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