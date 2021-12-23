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В Совфеде назвали преступлением продление Украиной эмбарго на ввоз товаров из РФ

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Решение Украины продлить эмбарго на ввоз ряда российских товаров до конца 2022 года является экономическим преступлением против украинцев. Такое мнение в четверг, 23 декабря, в разговоре с «Известиями» высказала сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

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«Экономическим преступлением против интересов народа Украины является продление эмбарго на ввоз определенных товаров из России до конца 2022 года. Украине, неосмотрительно введшей в 2015 году продэмбарго в отношении российских товаров, следовало ожидать зеркальных мер от России, а потому ничего хорошего для рядовых украинцев сегодняшняя экономическая политика Украине не приносит», — рассказала Ковитиди.

Ранее, 23 декабря, власти Украины решили продлить эмбарго на ввоз ряда российских товаров до конца 2022 года.

Эмбарго на ввоз российских товаров Киев ввел в 2016 году. Тогда под запрет попали водка, кондитерские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты с фильтром. С того времени перечень товаров неоднократно расширялся, а действие эмбарго продлевалось.

Так, с апреля 2017 года на Украину нельзя ввозить из России следующие товары: пшеницу, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу (газетная бумага, крафт-картон, салфетки, полотенца и другие виды бумаги), ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, инструменты для бурения, ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году, когда после госпереворота на Украине и проведения референдума в Крыму полуостров стал российским регионом. Тогда 96,77% жителей Крыма высказались за присоединение к России.

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