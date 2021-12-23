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Украина продлила эмбарго на ввоз ряда товаров из России

Украина продлила эмбарго на ввоз ряда российских товаров до конца 2022 года
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Украина продлила эмбарго на ввоз ряда российских товаров до конца 2022 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 декабря.

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«Запретить до 31 декабря 2022 года включительно ввоз на таможенную территорию Украины товаров, которые имеют происхождение РФ, согласно перечню», — говорится в документе.

С апреля Киев 2021 года запретил ввоз в страну ряда товаров из России.

Под запрет попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага (газетная бумага, крафт-картон, салфетки, полотенца и другие виды бумаги), ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, инструменты для бурения, ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Эмбарго на ввоз российских товаров Киев ввел в 2016 году. Тогда под запрет попали водка, кондитерские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты с фильтром. С того времени перечень товаров неоднократно расширялся, а действие эмбарго продлевалось.

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