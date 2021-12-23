Украина продлила эмбарго на ввоз ряда товаров из России

Украина продлила эмбарго на ввоз ряда российских товаров до конца 2022 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 23 декабря.

«Запретить до 31 декабря 2022 года включительно ввоз на таможенную территорию Украины товаров, которые имеют происхождение РФ, согласно перечню», — говорится в документе.

С апреля Киев 2021 года запретил ввоз в страну ряда товаров из России.

Под запрет попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага (газетная бумага, крафт-картон, салфетки, полотенца и другие виды бумаги), ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, инструменты для бурения, ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Эмбарго на ввоз российских товаров Киев ввел в 2016 году. Тогда под запрет попали водка, кондитерские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты с фильтром. С того времени перечень товаров неоднократно расширялся, а действие эмбарго продлевалось.