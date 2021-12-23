Экономист назвал опустошенные месторождения «Нафтогаза» угрозой для Украины

Экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака назвал долгосрочной угрозой для Украины опустошенные месторождения «Нафтогаза».

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 23 декабря, аналитик отметил, что в ближайшие пару лет стране ничего не грозит. Он разъяснил, что месторождения эксплуатируют на протяжении десятков лет, и то, что значительная часть оказалась опустошена, не означает, что «завтра они прекратят существовать».

«Да, в долгосрочной перспективе это несет определенные угрозы для бизнеса и экономики страны, но только в долгосрочной. Ближайшие несколько лет это ничему не грозит», — подчеркнул Кульбака.

Он уточнил, что точно оценить, на сколько хватит газа, нельзя, поскольку запасы всегда очень вероятностны, а коэффициент извлекаемости подсчитать сложно.

В «Нафтогазе» ранее в этот день рассказали, что срок эксплуатации крупнейших месторождений газа на Украине уже подходит к концу, в ряде случаев они опустошены на 80%.

При этом «Нафтогаз Украины» заявил о работе над увеличением собственной добычи голубого топлива. Компания применяет новые технологии и управленческие подходы, постоянно изучает и разрабатывает перспективные участки недр, утверждается в заявлении.

Накануне «Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию (ЕК), в которой попросил обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки через украинскую территорию. Спустя день получение запроса «Нафтогаза Украины» подтвердил представитель ЕК.

17 декабря Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе, где, по его словам, цены на газ выросли за год в семь раз.