Путин пообещал изучить причины энергокризиса в Дагестане

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря пообещал разобраться в вопросе энергетического кризиса в Республике Дагестан.

«Надо посмотреть, как руководство республики организовало водоснабжение. Я сейчас не могут ответить по каждому из вопросов, но могу представить, о чем там идет речь. Мы разберемся», — заявил он.

Президент России проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Путин проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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