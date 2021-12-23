Путин назвал ошибкой дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Решение о дипломатическом (политическом) бойкоте зимней Олимпиады в Пекине — ошибочное и неприемлемое. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

По словам Путина, он беседовал с одним из бывших президентов США, отметившим, что блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой, в том числе и со стороны Вашингтона.

«Вот Соединенные Штаты продолжают наступать на те же самые грабли», — добавил глава государства.

Причиной бойкота российский лидер назвал попытки США помешать развитию Китая. По его мнению, других объяснений этому нет.

«Сегодня уже Китай по паритету покупательной способности, по экономике больше американской. Пройдет еще 2035 год, 2050-й — Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям», — добавил Путин.

Мешать Китаю и пытаться сдержать его развитие бесполезно, подчеркнул он.

«Спорт должен помогать развитию отношений, а когда его лишают его основной ценности, наносится ущерб мировому сообществу», — считает Путин.

Он добавил, что ошибки совершают все, но не все их повторяют.

США официально объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Примеру последовали несколько стран. На этой неделе Национальная хоккейная лига США решила не посылать игроков на Олимпийские игры. Причиной названы переносы матчей в результате возросшего числа заболевших COVID-19 среди игроков.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.