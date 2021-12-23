Путин ответил на вопрос о мерах поддержки Уфы к юбилею города

Уфа всегда была одним из центров исламского мира, необходимо правильно распределить ресурсы, чтобы город подготовился к юбилею. Об этом 23 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Здесь не нужно дополнительных ресурсов в целом именно на это. Здесь нужно просто использовать те ресурсы, которые и так выделены на развитие инфраструктуры, на поддержание дорожного строительства, социальную сферу, на культуру. И просто правильно их распределить, и даже, может быть, что-то перераспределить, с тем чтобы Уфа подготовилась к юбилею красиво, достойно, как она этого и заслуживает», — сказал он.

Вместе с тем Путин отметил, что можно обдумать и вопрос дополнительных средств.

Президент также пообещал в 2024 году приехать на 450-летие Уфы.

Комментируя предложение журналистки провести в Уфе чемпионат мира по хоккею, глава государства отметил, что «Салават Юлаев» отличная команда, однако следующий чемпионат пройдет в Санкт-Петербурге. Путин также добавил, что этот вопрос зависит от Международной федерации хоккея, однако обещал обдумать предложение.

Он заключил, что Уфа готова принять международные спортивные соревнования самого высокого уровня.

Ранее, 21 сентября, в Петербурге прошла презентация официальной эмблемы чемпионата мира по хоккею.