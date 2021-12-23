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Путин призвал найти противоядие от проникающего с Запада гендерного мракобесия

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Отрицание традиционных ценностей схожи с пандемией, появляются новые «штаммы», от этого никуда не деться, надо искать противоядие. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о субкультурах на Западе, отрицающих традиционные ценности.

«Сбережение народа является одной из важнейших задач»
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые цитаты

Проблемы, которые сейчас наблюдается в западном обществе, среди которых отвержение понятий «мама», «папа» и понятия пола, неизбежно придет в Россию в условиях современных коммуникаций, отметил президент РФ.

«Это, как и пандемия «короны», новые штаммы появляются, нам от этого никуда не деться, надо искать противоядия», — сказал российский лидер

Люди могут считать, что женщина и мужчина — это одно и то же, но есть же здравый смысл, добавил он. В качестве отсутствия разумности в подобном мнении он привел в пример произошедший в США инцидент. Один из заключенных, отбывающий срок за изнасилование в мужской тюрьме, заявил, что считает себя женщиной. Когда его перевели в тюрьму для женщин, там он изнасиловал сокамерницу, рассказал президент.

Также он упомянул, что в спорте мужчины объявляют себя женщинами и выступают в тяжелой атлетике.

«Я придерживаюсь традиционного подхода, что ж, это же мама, это — отец», — сказал Путин.

Он выразил надежду, что у российского общества есть моральная защита, основанная на традиционных ценностях.

«У всех народов РФ есть внутренняя моральная защита от такого мракобесия», — добавил он.

По мнению Путина, Россия должна брать от Запада всё лучшее и прогрессивное, быть лидером в экономике и образовании. Бороться с мракобесием надо не окриками, а поддержкой традиционных ценностей, заключил он.

Ранее в ходе пресс-конференции глава государства указал на проблему деструктивной информации для детей в соцсетях. Он отметил, что отсюда идут все негативные явления, в частности трагедии в школах. По словам Путина, более 100 подобных случаев предотвращено за последнее время.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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