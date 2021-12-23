Путин пообещал решить вопрос с инфекционной больницей в Бурятии

Федеральные власти решат проблему с новым зданием инфекционной больницы в республике Бурятии. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Журналистка и региона рассказала президенту, что зданию больницы, рассчитанной на 200 пациентов, уже 80 лет, капитальный ремонт проходил один раз. Власти республики отметили, что денег у региона на это нет.

«Деньги, конечно, есть, но хочется сэкономить», — сказал Путин.

По его словам, руководство журналистки правильно решило задать ему именно этот вопрос.

«Я вам обещаю, я обязательно посмотрю, что можно сделать, чтобы этот вопрос решить», — отметил президент.

Как продолжил российский лидер, вопрос очень актуальный и связан не только с пандемией, сколько с будущими событиями. В прежние годы, когда в здравоохранении всё было благополучно, то власти сняли объемы финансирования этой сферы, многие объекты пришли в недопустимое состояние, подчеркнул президент.

Путин подчеркнул, что посмотрит, как можно помочь в этой ситуации.

Ранее в ходе пресс-конференции лидер отметил, что сбережение народа является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста экономики.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.