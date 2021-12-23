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Эксперт назвал причины отказа «Газпрома» забронировать допмощности по Ямал–Европе

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«Газпром» не будет бронировать дополнительные мощности газопровода Ямал–Европа, пока не будет заявок. При этом те заявки, которые есть, удовлетворяются иными способами, в том числе через использование трубопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток», а также Украинской газотранспортной системой (ГТС). Об этом заявил «Известиям» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, в четверг, 23 декабря.

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Согласно данным GSA Platform, «Газпром» отказался бронировать на 23 декабря мощности Ямал–Европы во время дополнительной сессии аукциона. Всего предлагались мощности в объеме 89,1 млн куб. м на точке входа в польский участок магистрали. Эта магистраль является для компании одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. 22 и 21 декабря холдинг также отказался от этого бронирования, после чего транзит газа в Германию по газопроводу был приостановлен. Затем начался обратный реверс.

Вместе с тем стоимость газовых фьючерсов в Европе 23 декабря понизилась до $1732 за 1 тыс. куб. м. Цена январского фьючерса на голубое топливо по индексу европейского хаба TTF в Нидерландах к 12:35 мск достигла на бирже ICE €146 за 1 МВт/ч. В то же время 20 декабря стоимость газовых фьючерсов побила исторический рекорд, поднявшись выше $2 тыс., но затем начала снижение.

По словам Митраховича, у газовой компании есть два варианта: удовлетворять заявки по долгосрочным контрактам или дополнительно продавать газ на своей электронной торговой площадке. Второй вариант она делать не хочет, так как у нее нет необходимости «сбивать цену» энергоносителя и «привозить газ на биржу, где нет комплектных заказов».

По словам эксперта, теоретически «Газпрому» «могли бы угрожать антимонопольным расследованием», но сейчас на уровне «ключевых политиков Евросоюза, если не брать отдельных представителей, например Польши», не говорят о необходимости такого расследования. Это означает, что холдингу «особенно бояться нечего».

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ напомнил, что Польша обратилась к заместителю главы Еврокомиссии, еврокомиссару по антимонопольным делам Маргрет Вестагер, которая заявила журналистам, что пока нет оснований заводить антимонопольное расследование в отношении «Газпрома».

Митрахович отметил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в своем блоге 19 декабря, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, но рост цен продолжается. Он рассказал, что газовый транзит в Европу проходит через территорию Украины, Белоруссии, а также Балтийское море, в результате чего РФ обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе. Он подчеркнул, что европейская энергетическая зависимость является одним из ключевых вопросов в отношениях с Российской Федерацией.

В начале декабря министр климата Польши Анна Москва призвала ЕК к запуску антимонопольного разбирательства против «Газпрома». 22 декабря уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что «Газпром» давит на ФРГ и ЕК в вопросе запуска «Северного потока – 2».

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