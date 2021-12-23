В России выпуск легковых автомобилей увеличился почти на 10%

За 11 месяцев 2021 года с российских конвейеров сошло 1,2 млн легковых автомобилей, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 23 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Между тем в ноябре 2021 года в России было выпущено порядка 100 тыс. легковых машин — это на 18,4% меньше, чем годом ранее.

Производство грузовых автомобилей в январе-ноябре составило 165 тыс. единиц, что на 32,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В ноябре 2021 года с российских конвейеров сошло 17 тыс. грузовых автомобилей, что на 12,4% больше, чем годом ранее.

6 декабря сообщалось, что в России в ноябре продано 125 466 автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в прошлом году. Однако в годовом выражении результат января—ноября 2021 года все же положительный: 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года.