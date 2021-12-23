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Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии найденной в овраге девочки

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Найденная в овраге в селе под Саратовом в морозную погоду девочка остается в критическом состоянии, врачи прикладывают героические усилия, чтобы ее спасти. Об этом в четверг, 23 декабря, «Известиям» сообщили в минздраве региона.

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Как отметили в ведомстве, накануне ночью ребенка перевезли из Аткарска в Саратовский областной центр бортом санавиации.

«На сегодняшнее утро девочка находится в критическом состоянии. Врачи прикладывают героические усилия, чтобы спасти ее. Об этой ситуации было доложено Министерству здравоохранения Российской Федерации. Врачи активно работают с ней», — рассказали в Минздраве.

Двух детей пяти и восьми лет нашли в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области днем 22 декабря.

Мальчика сразу же доставили в больницу, а девочку — в реанимацию. Позднее мальчик скончался.

В ходе предварительного расследования установлено, что утром 22 декабря 43-летняя мать рассердилась на детей, шарфом заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери. Так она удерживала детей до тех пор, пока те не перестали подавать признаки жизни. После этого женщина вынесла детей на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома.

СК по региону возбудил уголовное дело в отношении подозреваемой по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью») и ч. 3 ст. 30 — пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью»).

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в другом городе Саратовской области.

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