Скарлетт Йоханссон рассказала о своих подростковых мечтах
Накануне выхода в прокат анимационного мюзикла «Зверопой 2» Скарлетт Йоханссон дала эксклюзивное интервью «Известиям», в котором она рассказала о своей сокровенной подростковой мечте.
Выяснилось, что она с 13 лет грезила о том, чтобы спеть дуэтом с Боно из рок-группы U2. А теперь эта мечта сбылась: актриса и певец вместе исполнили старый хит группы Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of специально для ключевой сцены в мультфильме.
«До сих пор не могу поверить, что это случилось, — восклицает Йоханссон. — Спеть с Боно — это была моя мечта лет в тринадцать, и теперь это произошло наяву! Да проживи я миллион лет, ни за что бы такой шанс мог не выпасть! А несколько дней назад Боно позвонил мне и сказал, что он включил нашу песню своей группе, и они вместе с удовольствием послушали. Просто взрыв мозга, вообще нереально! Но это действительно случилось со мной!».
Стоит отметить, что в шорт-листе «Оскара», опубликованном вчера, есть песня из «Зверопоя 2», но другая — Your Song Saved My Life.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: