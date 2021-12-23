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Скарлетт Йоханссон рассказала о своих подростковых мечтах

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Накануне выхода в прокат анимационного мюзикла «Зверопой 2» Скарлетт Йоханссон дала эксклюзивное интервью «Известиям», в котором она рассказала о своей сокровенной подростковой мечте.

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Выяснилось, что она с 13 лет грезила о том, чтобы спеть дуэтом с Боно из рок-группы U2. А теперь эта мечта сбылась: актриса и певец вместе исполнили старый хит группы Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of специально для ключевой сцены в мультфильме.

«До сих пор не могу поверить, что это случилось, — восклицает Йоханссон. — Спеть с Боно — это была моя мечта лет в тринадцать, и теперь это произошло наяву! Да проживи я миллион лет, ни за что бы такой шанс мог не выпасть! А несколько дней назад Боно позвонил мне и сказал, что он включил нашу песню своей группе, и они вместе с удовольствием послушали. Просто взрыв мозга, вообще нереально! Но это действительно случилось со мной!».

Стоит отметить, что в шорт-листе «Оскара», опубликованном вчера, есть песня из «Зверопоя 2», но другая — Your Song Saved My Life.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«С тринадцати лет мечтала спеть с Боно»

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