Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 декабря

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в четверг, 23 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики прогнозируют от -13 до -11 градусов, ночью — похолодание до -14 градуса.

Синоптики также предупреждают жителей столичного региона о гололедице.

В городе ожидается ветер западного и юго-западного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Накануне Гидрометцентр продлил до 11:00 24 декабря в московском регионе «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных холодов.

Ранее 22 декабря специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода на Новый год в Москве. Так, ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от -10 до -15 градусов.

Позднякова отметила, что наиболее достоверный прогноз появится за семь дней до 31 декабря, когда начнется так называемый естественный синоптический период.