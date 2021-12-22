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«Оранжевый» уровень опасности продлили в Московском регионе до пятницы

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В Московском регионе «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных холодов будет действовать до 11:00 24 декабря. Об этом Гидрометцентр России сообщил в среду, 22 декабря.

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«Период предупреждения — до 11:00 24 декабря. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

Также в столице и Подмосковье до 11:00 пятницы объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве ночь на среду, 22 декабря, оказалась аномально холодной, таких сильных морозов не было в столице с 1967 года, когда температура опустилась до –22,8 градуса, сообщает телеканал «360».

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, пишет РИАМО.

Днем ранее Тишковец предупредил москвичей, что за предстоящую неделю в столице в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, а высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, а в понедельник — 32–37 см. Специалист добавил, что это в два раза больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь.

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