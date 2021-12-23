Один человек пострадал при стрельбе в центре Оттавы

В центре канадской столицы Оттаве произошла стрельба, пострадал один человек, сообщил в среду, 22 декабря, телеканал CTV.

Отмечается, что прибывшие на вызов полицейские обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. Его госпитализировали. Он находится в критическом состоянии.

По данным телеканала, больше никто не пострадал.

Подробности произошедшего выясняются.

Днем ранее в канадском городе Дартмут произошла стрельба, от полученных ранений скончался мальчик.

По данным региональной полиции Галифакса, ребенок скончался в больнице. Персональные данные о нем не разглашаются.

25 ноября на улицах муниципалитета Вандерхуф в Канаде вооруженный мужчина устроил стрельбу. Будучи за рулем машины, он нацелил длинноствольное ружье на офицеров, после чего пытался скрыться с места. После непродолжительной погони, в ходе которой злоумышленник протаранил полицейскую машину, его задержали.