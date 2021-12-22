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Ребенок погиб в результате уличной стрельбы в Канаде

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В канадском городе Дартмут (провинция Новая Шотландия) произошла стрельба, от полученных ранений скончался мальчик. Об этом 21 декабря сообщает телеканал CTV News.

Региональная полиция Галифакса сообщает, что инцидент произошел на улице Уиндмилл-роуд. Ребенок, чей возраст и другие персональные данные не раскрываются, был доставлен в больницу, где позже скончался.

Обстоятельства случившегося выясняются.

«Мы делаем все возможное для продолжения этого расследования. Мы думаем с семьей об их трагической утрате», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Ранее, 27 ноября, в торговом центре американского города Дарем произошла перестрелка. По меньшей мере три человека были ранены, в том числе 10-летний ребенок. Отмечалось, что стрельба произошла в «Черную пятницу», когда в ТЦ много людей. Полицейские задержали одного из стрелявших.

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