При стрельбе в торговом центре в городе Дарем пострадал 10-летний ребенок

В торговом центре американского города Дарем произошла перестрелка. По меньшей мере три человека ранены, в том числе 10-летний ребенок. Стрельба произошла в «Черную пятницу», когда в ТЦ много людей, передает телеканал «Известия». По предварительным данным, в перестрелке участвовали две группы людей. К ней привел конфликт. После стрельбы в торговом центре США началась паника. Полицейские задержали одного из стрелявших. Подробностей о состоянии раненых не приводится.

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