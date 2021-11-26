Подозреваемого в стрельбе в Канаде задержали

Канадская полиция задержала подозреваемого в стрельбе на улицах муниципалитета Вандерхуф (Британская Колумбия). Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба местных правоохранителей.

Отмечается, что в пятницу днем неизвестный мужчина на белом пикапе нацелил длинноствольное ружье на офицеров, после чего пытался скрыться с места. После непродолжительной погони, в ходе которой злоумышленник протаранил полицейскую машину, его задержали.

В Сети появилось видео предполагаемого задержания. На нем видно, как вооруженные офицеры требуют от мужчины в белом пикапе выйти, а затем валят его на землю, чтобы надеть наручники.

Ранее в этот день правоохранители канадского муниципалитета Вандерхуф (Британская Колумбия) призвали местных жителей не выходить на улицу из-за активного стрелка. О мотивах стрельбы ничего не сообщалось.