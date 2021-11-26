Неизвестный открыл стрельбу на западе Канады

Правоохранители канадского муниципалитета Вандерхуф (Британская Колумбия) призвали местных жителей не выходить на улицу из-за активного стрелка. Об этом 25 ноября сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что вооруженный мужчина на машине нацелился на представителей полиции ранее в четверг, после чего продолжил свое движение по городу.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

По данным правоохранителей, злоумышленник действует в одиночку. Он был вооружен длинноствольным ружьем и передвигался на белом пикапе Ford с удлиненной кабиной.

В настоящий момент поиски мужчины продолжаются. Полиция предупреждает, что он может быть опасен.

«Просим людей оставаться внутри зданий или укрываться на месте, запирать двери и в это время воздерживаться от выхода из дома или офиса. Всем остальным нужно избегать центра города и следовать всем указаниям и ограничениям полиции», — предупредили в полиции.

20 ноября в центре мексиканского города Куицео (штат Мичоакане) несколько вооруженных людей обстреляли посетителей бара, расположенного на улице Лазаро Карденас в центре города, и скрылись. Два человека погибли, шестеро получили ранения.