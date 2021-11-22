Двое погибли и шестеро ранены после атаки на мексиканский бар

В центре мексиканского города Куицео (штат Мичоакане) в ночь на субботу, 22 ноября, произошло нападение на бар в центре города. Два человека погибли, шестеро получили ранения, сообщает местный телеканал Televisa.

В Мичоакане по меньшей мере двое погибших и шестеро раненых, в том числе две женщины, после нападения на бар Chivis в центре Куицео.

На место происшествия прибыли сотрудники Министерства общественной безопасности, Национальной гвардии и полиции. Они развернули развернули оперативно-розыскные мероприятия, но дополнительной информации не сообщают.

По данным портала Eluniversal, несколько вооруженных людей обстреляли посетителей бара, расположенного на улице Лазаро Карденас в центре города и скрылись.

В начале ноября сообщалось, что перестрелка наркоторговцев произошла на пляже, расположенном вблизи мексиканского Канкуна. После стрельбы неизвестные захватили отель Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort.

В феврале в результате вооруженного нападения в мексиканском штате Халиско погибли 11 человек и двое получили ранения. Региональная прокуратура сообщала, что группа мужчин пила пиво возле дома, когда их атаковали неизвестные, подъехавшие к месту происшествия на грузовике.