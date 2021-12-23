Ролдугин и прима-балерина Захарова выступили на дне рождения территории «Сириус»

В часть первой годовщины со дня учреждения федеральной территории «Сириус» начались торжественные мероприятия, которые продлятся в течение нескольких дней. Репортаж с места событий показал в среду, 22 декабря, телеканал РЕН ТВ.

В «Сириусе» продолжается строительство новых объектов, в частности, концертного комплекса, который, по словам председателя правления и учредителя фонда «Талант и успех» Сергея Ролдугина, привлечет лучших в мире артистов. В честь первого дня рождения федеральной территории выступили именитые артисты.

Так, прима-балерина Большого театра и «Ла Скала» Светлана Захарова станцевала «Умирающего лебедя», а маэстро Сергей Ролдугин исполнил ведущую партию виолончели.

«[Скрипач] Вадим Репин здесь был, и [скрипач] Павел Милюков, и Сергей Павлович Ролдугин — все были в это время. Знаете, как-то так дружно решили, договорились, что подарим наше выступление публике», — сказала Захарова.

Представление завершилось полетом дронов, которые выстроились в название самой яркой звезды над названной в ее честь территорией.

Ранее, 8 декабря, в центре «Сириус» начал работу конгресс молодых ученых. Для участия в конференции приехали более 3 тыс. человек. Обладатели грантов и победители конкурсов представили свои проекты. Молодые ученые поделились знаниями в самых разных сферах.

«Сириус» открылся в Краснодарском крае в 2015 году. Сначала это был просто учебный центр для одаренных детей. За шесть лет здесь появились научно-технологический университет, инновационный научно-технологический центр, IT-колледж, лицей, высшая школа музыки, спортивный парк, концертный комплекс мирового уровня. В 2020 году «Сириус» получил статус первой в стране федеральной территории.

По словам руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, федеральная территория развивает поручение президента, используя новые инструменты и возможности. Таким образом происходит прямое взаимодействие с правительством и администрацией президента.