В «Сириусе» открыт конгресс молодых ученых
В центре «Сириус» начал работу конгресс молодых ученых. Форум — ключевое событие Года науки и технологий. Для участия в конференции приехали более 3 тыс. человек, сообщает телеканал «Известия». Обладатели грантов и победители конкурсов представят проекты. Молодые ученые будут делиться знаниями в самых разных сферах. Участники обсудят ключевые вопросы развития науки. В центре внимание — привлечение молодых талантов.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.