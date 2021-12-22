Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В ГД внесли проект об ужесточении контроля за выдачей огнестрельного оружия
Наука
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»
Спорт
НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине
Общество
Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов
Общество
Ректора КФУ арестовали на два месяца
Мир
Украина и Венгрия заключили соглашение о транспортировке газа из ЕС
Мир
Австрия ужесточит ограничения из-за коронавируса c 27 декабря
Мир
Глава ВОЗ призвал «покончить с пандемией» коронавируса в 2022 году
Общество
Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин
Общество
Власти Ялты предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри из-за снегопада

Премьер-министр Северной Македонии подал в отставку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев покидает свой пост. Заявление об отставке он направил 22 декабря в парламент республики.

Тридцать плюс: Северная Македония вступила в НАТО
К каким последствиям может привести расширение альянса

«Результаты последних выборов, несмотря на муниципальный уровень, для того политического момента, в котором находилась страна, имели как национальный, так и политический вес. В текущих условиях для меня как для премьер-министра в силу моих политических взглядов было бы безответственным и неоправданным шагом перед моим народом и моей страной лично продолжить руководить правительством на евро-атлантическом пути», — цитирует заявление Заева местный телеканал «24 Вести».

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски поддержал премьер-министра республики в ходе своего ежегодного выступления. Он подчеркнул, что политика — это часть жизни и она никогда не должна становиться всей жизнью.

Ранее, 16 декабря, премьер Северной Македонии передал полномочия лидера правящей партии «Социал-демократический союз Македонии» (СДСМ) заместителю министра финансов страны Димитару Ковачевски.

За месяц до этого кабмин Северной Македонии заявил, что страна официально завершила процесс военной интеграции в структуру сил НАТО, подписав совместную декларацию. 27 марта 2020 года Северная Македония официально стала 30-м членом Североатлантического альянса.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021