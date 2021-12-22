Премьер-министр Северной Македонии подал в отставку

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев покидает свой пост. Заявление об отставке он направил 22 декабря в парламент республики.

«Результаты последних выборов, несмотря на муниципальный уровень, для того политического момента, в котором находилась страна, имели как национальный, так и политический вес. В текущих условиях для меня как для премьер-министра в силу моих политических взглядов было бы безответственным и неоправданным шагом перед моим народом и моей страной лично продолжить руководить правительством на евро-атлантическом пути», — цитирует заявление Заева местный телеканал «24 Вести».

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски поддержал премьер-министра республики в ходе своего ежегодного выступления. Он подчеркнул, что политика — это часть жизни и она никогда не должна становиться всей жизнью.

Ранее, 16 декабря, премьер Северной Македонии передал полномочия лидера правящей партии «Социал-демократический союз Македонии» (СДСМ) заместителю министра финансов страны Димитару Ковачевски.

За месяц до этого кабмин Северной Македонии заявил, что страна официально завершила процесс военной интеграции в структуру сил НАТО, подписав совместную декларацию. 27 марта 2020 года Северная Македония официально стала 30-м членом Североатлантического альянса.