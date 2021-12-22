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Адвокат Порошенко потребовал допросить Зеленского по «угольному делу»

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Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань подал ходатайство о допросе главы государства Владимира Зеленского по делу о поставках угля из Донбасса.

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«Как адвокат Петра Порошенко подал ходатайство о допросе в качестве свидетелей по так называемому угольному делу группы граждан, которые неоднократно публично заявляли, что им известно. Прошу следователей немедленно допросить, само собой, предупредив об уголовной ответственности за заведомо ложные показания: Зеленского Владимира Александровича, [руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде] Арахамию Давида Георгиевича, [министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий] Верещук Ирину Андреевну, [депутата от партии «Слуга народа»] Гетманцева Даниила Александровича, [депутата от партии «Слуга народа»] Безуглую Марьяну Владимировну, [представителя президента Украины в конституционном суде] Венеславского Федора», — написал адвокат на своей странице в Facebook 22 декабря.

Он выразил надежду, что вышеперечисленные люди добровольно явятся в Государственное бюро расследований и дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела.

Днем ранее пресс-служба американского посольства в Киеве сообщила, что США внимательно следят за делом Порошенко. Там отметили, что «очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах».

20 декабря экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

17 декабря следователи Государственного бюро расследований Украины не смогли вызвать Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса. Уточнялось, что в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. В тот же день появилась информация, что Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

12 ноября глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.

Тогда же глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что дело против него о поставках угля из Донбасса сфабриковано украинскими властями. 8 октября Порошенко отверг заявления властей страны о возможном сговоре с Медведчуком.

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