Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами
Общество
Попова призвала отказаться от мероприятий в закрытых помещениях из-за COVID-19
Авто
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Политика
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Авто
Эксперты спрогнозировали рост рынка автозапчастей в России
Авто
Госдума приняла во II чтении законопроект об отмене обязательного ТО
Мир
Еврокомиссия ограничила срок действия ковид-сертификатов 9 месяцами
Мир
Стало известно о тайной отправке США и Британией хакеров на Украину
Мир
Приостановленное из-за аварии движение судов через Босфор возобновлено
Армия
Атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск» вошли в состав ВМФ РФ

В посольстве США заявили об отслеживании хода дела Порошенко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США внимательно следят за делом бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве.

Куда уехал цирк: почему Петр Порошенко спешно покинул Украину
Киев выдвинул против бывшего президента очередные обвинения

«Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Ранее в этот день Порошенко призвал проанализировать действия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского на предмет госизмены, поскольку, по его мнению, они носят спорный характер. Кроме того, Порошенко, покинувший Украину, заявил, что намерен вернуться в страну в начале 2022 года.

Пресс-служба Государственного бюро расследований Украины сообщила, что Порошенко уведомили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президента подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства России, помогал самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам. Также по этому делу проходит и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

17 декабря следователи ГБР не смогли вызвать Порошенко на допрос. Уточнялось, что в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. В тот же день появилась информация, что Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

12 октября Медведчук заявил, что дело против него о поставках угля из Донбасса сфабриковано украинскими властями. 8 октября Порошенко отверг заявления властей страны о возможном сговоре с Медведчуком.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021