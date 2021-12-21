В посольстве США заявили об отслеживании хода дела Порошенко

США внимательно следят за делом бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила пресс-служба американского посольства в Киеве.

«Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Ранее в этот день Порошенко призвал проанализировать действия нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского на предмет госизмены, поскольку, по его мнению, они носят спорный характер. Кроме того, Порошенко, покинувший Украину, заявил, что намерен вернуться в страну в начале 2022 года.

Пресс-служба Государственного бюро расследований Украины сообщила, что Порошенко уведомили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президента подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства России, помогал самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам. Также по этому делу проходит и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

17 декабря следователи ГБР не смогли вызвать Порошенко на допрос. Уточнялось, что в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. В тот же день появилась информация, что Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

12 октября Медведчук заявил, что дело против него о поставках угля из Донбасса сфабриковано украинскими властями. 8 октября Порошенко отверг заявления властей страны о возможном сговоре с Медведчуком.