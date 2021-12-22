В ЦИАН назвали минимальную цену полноценной квартиры в Москве

Стоимость полноценных квартир в Москве — не апартаментов, не искусственно разделенных на студии помещений на первых этажах или в коттеджах, не лотов со сложными и запутанными юридическими особенностями — начинаются от 4,5 млн рублей. Об этом рассказал «Известиям» Алексей Попов, руководитель «ЦИАН.Аналитика», в среду, 22 декабря.

Ранее в этот же день в сервисе объявлений «Авито Недвижимость» сообщили журналистам, что самая дешевая квартира в Москве продается без туалета за 2,5 млн рублей. Ее площадь составляет 10 кв. м, жилье находится в районе станции метро «Нижегородская». Отмечалось, что среди самых бюджетных квартир есть лот площадью 13,2 кв. м за 2,8 млн рублей в районе станции метро «Стахановская».

Попов отметил, что про такие лоты «некорректно говорить, что это самые дешевые квартиры». Скорее это самые дешевые объявления о помещениях, которые «теоретически можно использовать для проживания», сказал он.

«Реальный спрос на них небольшой. По соотношению цены и качества эти лоты почти всегда проигрывают полноценным квартирам», — заключил он.

В начале октября в компании «Метриум» заявили, что на рынке новостроек столицы впервые появились микроапартаменты площадью до 10 кв. м. Они находятся в том числе в многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке города. Комплекс из четырех корпусов будет включать в основном студии средней площадью 16,7 кв. м, а также апартаменты площадью 9 кв. м. Апартаменты пока не выставили на продажу.

Эксперты, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что формат микростудий всегда будет востребован и может стать интересным людям в Москве, которые привыкли проводить время дома только для сна.