Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Авиакомпания S7 выполнила первый в России рейс на альтернативном топливе
Мир
Минздрав Турции разрешил экстренное применение вакцины от COVID-19 Turcovac
Мир
В ФРГ объявили о скором начале пятой волны COVID-19 из-за «Омикрона»
Мир
«Нафтогаз» подал жалобу в Еврокомиссию на «Газпром»
Пресс-релизы
Каждый второй россиянин после повышения квалификации в 2021 году устроился на работу
Общество
В Москве продолжат действовать меры поддержки предприятий и граждан
Общество
«Оранжевый» уровень опасности продлили в Московском регионе до пятницы
Мир
РФ, Иран и Турция назвали нарушением действия Израиля в Сирии
Авто
Минфин предложил увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО
Общество
Собянин анонсировал бесплатный проезд для обоих родителей в многодетных семьях

В ЦИАН назвали минимальную цену полноценной квартиры в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость полноценных квартир в Москве — не апартаментов, не искусственно разделенных на студии помещений на первых этажах или в коттеджах, не лотов со сложными и запутанными юридическими особенностями — начинаются от 4,5 млн рублей. Об этом рассказал «Известиям» Алексей Попов, руководитель «ЦИАН.Аналитика», в среду, 22 декабря.

Мини-метр: в Москве появились апартаменты площадью 9 «квадратов»
До какого размера могут сократить жилье в ближайшие годы

Ранее в этот же день в сервисе объявлений «Авито Недвижимость» сообщили журналистам, что самая дешевая квартира в Москве продается без туалета за 2,5 млн рублей. Ее площадь составляет 10 кв. м, жилье находится в районе станции метро «Нижегородская». Отмечалось, что среди самых бюджетных квартир есть лот площадью 13,2 кв. м за 2,8 млн рублей в районе станции метро «Стахановская».

Попов отметил, что про такие лоты «некорректно говорить, что это самые дешевые квартиры». Скорее это самые дешевые объявления о помещениях, которые «теоретически можно использовать для проживания», сказал он.

«Реальный спрос на них небольшой. По соотношению цены и качества эти лоты почти всегда проигрывают полноценным квартирам», — заключил он.

В начале октября в компании «Метриум» заявили, что на рынке новостроек столицы впервые появились микроапартаменты площадью до 10 кв. м. Они находятся в том числе в многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке города. Комплекс из четырех корпусов будет включать в основном студии средней площадью 16,7 кв. м, а также апартаменты площадью 9 кв. м. Апартаменты пока не выставили на продажу.

Эксперты, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что формат микростудий всегда будет востребован и может стать интересным людям в Москве, которые привыкли проводить время дома только для сна.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021