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Названа марка полученного мэром Краснодара в качестве взятки ружья

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Согласно версии следствия, мэр Краснодара Андрей Алексеенко в качестве взятки получил спортивное двуствольное ружье Perazzi High Techs, произведенное в Италии. Об этом сообщил 22 декабря источник «Известий».

О задержании мэра Краснодара, который был назначен на пост в ноябре 2021 года, стало известно ранее в этот день. В администрации города уточнили, что градоначальник сотрудничает со следствием.

Позже в СКР заявили, что Алексеенко через посредника в 2018 году получил взятку в виде ружья стоимостью порядка 1,6 млн рублей. Взятка была дана за выдачу заключения о соответствии критериям многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на наличие ряда недостатков.

В отношении мэра Краснодара возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В настоящее время в администрации города проводятся обыски.

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