СК возбудил дело в отношении мэра Краснодара
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело против мэра Краснодара Андрей Алексеенко, подозреваемого в получении взятки. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, Алексеенко через посредника в 2018 году получил взятку в виде ружья стоимостью порядка 1,6 млн рублей за беспрепятственную выдачу заключения о соответствии критериям возведенного многоквартирного дома в Краснодаре, несмотря на наличие ряда недостатков.
Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), пишет «Газета.Ru».
В настоящее время в администрации города проводятся обыски.
О задержании мэра Краснодара, который был назначен на пост в ноябре 2021 года, стало известно ранее в этот день. В администрации города уточнили, что градоначальник сотрудничает со следствием.