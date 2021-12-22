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В Германии положительно оценили позицию нового канцлера Шольца по СП-2

В Германии положительно оценили позицию нового канцлера Шольца по «Северному потоку – 2»
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Новый канцлер Германии Олаф Шольц понимает, что без российского газа большая часть Европы будет мерзнуть. Об этом в среду, 22 декабря, заявила «Известиям» депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен, комментируя статью в газете The Wall Street Journal касательно позиции главы кабмина ФРГ по «Северному потоку – 2».

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«Меня радует, что Шольц выступает за сертификацию СП-2. В отличие от [главы МИД Германии Анналены] Бербок он понимает, что без российского газа не только Германия, но и большая часть Европы будет мерзнуть. Это коммерческий проект, стабилизирующий электроснабжение в первую очередь в нашей стране», — отметила она.

По словам немецкого политика, в интересах ФРГ, чтобы по трубам «Северного потока – 2» как можно скорее доставлялся газ в Европу.

Накануне газета The Wall Street Journal отметила, что Берлин может стать еще одним больным местом для Вашингтона, поскольку новый канцлер Шольц отказывается рассматривать «Северный поток – 2» как политический проект.

Автор материала Бретт Форрест указал на то, что СП-2 становится потенциальным рычагом давления для США. Поскольку Соединенные Штаты, по мнению журналиста, хотят удержать Россию от якобы возможного вторжения на Украину.

Форрест обратил внимание на то, что Шольц отказывается политизировать частный экономический проект в отличие от Вашингтона. При этом журналист напомнил, что Бербок уже заявляла о невозможности запуска газопровода в случае обострения ситуации.

20 декабря заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер подчеркнул, что Шольц считает «Северный поток – 2» экономическим проектом. По словам Бюхнера, во всех вопросах, касающихся газопровода, немецкое правительство будет действовать сообща.

При этом Вашингтон давно выступает против проекта и уже несколько раз вводил в отношении СП-2 санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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