Умер создатель препарата ботокс Алан Скотт

Известный офтальмолог, разработавший препарат ботокс на основе химического вещества ботулотоксин, умер на 90-м году жизни после осложнений от сепсиса. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает Washington Post.

По данным газеты, он скончался 16 декабря в больнице в американском штате Калифорния.

Алан Скотт стал одним из первых, кто применил результаты клинических исследований ботулотоксина на практике. После успешных опытов на обезьянах в 1978 году ученый начал проводить исследования на людях. Препарат испытали на себе пациенты Скотта, страдающие блефароспазмом и косоглазием.

Возможности применения ботулотоксина обсуждались еще в годы Второй мировой войны. Вещество способно вызывать паралич и смерть. Благодаря этим свойствам его планировалось использовать в качестве биологического оружия. Позднее ученые установили, что ботулинический токсин не подходит для создания оружия.

Тогда образцы токсина попали к Алану Скотту. На их основе был создан ботокс, который изначально применялся в медицинских целях.

В 2002 году препарат официально одобрили для применения в косметологии.