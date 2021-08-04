Дерматолог развеяла популярные мифы об инъекциях ботокса

Многие слухи о ботоксе не имеют под собой оснований, рассказала в беседе с «Пятым каналом» 4 августа дерматолог Инесса Олийниченко.

Она напомнила, что помимо косметологии ботокс может использоваться по медицинским показаниям.

«В медицинских целях, например в неврологии, ботокс используется с девятилетнего возраста. В эстетической медицине мы имеем право использовать ботулинотерапию с 18 лет как для лечения повышенной потливости — гипергидроза подмышечного, ладонного, подошвенного, так и для коррекции мимических морщин», — сообщила эксперт.

Кроме того, существует ряд противопоказаний к инъекциям ботокса, в том числе беременность, кормление грудью, обострения хронических заболеваний, онкология, миастенический синдром(мышечная слабость), перечислила врач.

Олийниченко также развеяла миф о влиянии ботулинотерапии на интеллект и центральную нервную систему (ЦНС) человека. Она объяснила, что для возникновения пагубных последствий в виде паралича или внезапного снижения активности мозга с болезнью под названием ботулизм дозировка препарата должна быть больше стандартной минимум в 500 раз.

«Мы используем минимальные дозировки, локально, точечно, в определенную зону, и эти инъекции не оказывают системного воздействия на организм. Любое лекарство в маленькой дозировке — это лекарство, а в большой дозировке является ядом — так и про ботокс», — указала дерматолог.

Врач заверила, что при грамотном подходе лицо от ботокса не станет похожим на маску и естественная мимика сохранится.

«Грамотный врач всегда должен оценить состояние лицевого скелета, мимической мускулатуры, чтобы подобрать правильную дозировку. Есть понятие «гипертонус мышц». Он проявляется в том, что в покое морщины сохраняются. В таком случае мышцы в гипертонусе и мы как раз переводим гипертонус в норматонус. То есть убираем повышенную мимическую активность расслаблением мускулатуры, а не полной блокировкой», — уточнила врач.

Она подчеркнула, что ботулотоксин не используется для «накачивания» губ, препарат используется для легкой коррекции внешнего вида кожи и заполнения миниатюрных ямок.

Заявления относительно привыкания человека к ботулотоксину Олийниченко опровергла. По словам дерматолога, желание клиента постоянно вкалывать новую порцию препарата обусловлено потребностью продлить эффект «идеального лица».

«Но в любом случае даже если вы прекратите инъецировать ботулотоксин, лицо останется на том уровне, когда вы прекратили инъекции, то есть отката назад не будет», — заверила косметолог.

Она назвала заблуждением и мнение о том, что мужчины не нуждаются в инъекциях ботокса.

«Для мужчин это вообще одна из самых популярных и востребованных процедур. Поскольку у мужчин более плотная кожа и более интенсивно развиты мимические мышцы, дозировка практически в два раза превышает женскую. Но это никак не отражается на качестве процедуры», — добавила Олийниченко.

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