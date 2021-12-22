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Собянин анонсировал бесплатный проезд для обоих родителей в многодетных семьях

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Со следующего года право на бесплатный проезд в общественном транспорте столицы получат оба родителях в многодетных семьях. Об этом в среду, 22 декабря, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«По многочисленным просьбам многодетных семей право бесплатного проезда в общественном транспорте получат оба родителя в многодетных семьях», — заявил мэр столицы в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства перед Мосгордумой.

Соответствующий закон вступит в силу 1 января 2022 года. Собянин подписал документ 22 октября текущего года.

Право на бесплатный проезд будет распространяться на все виды городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта. Ранее воспользоваться льготой мог только один из родителей.

20 ноября глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что комитет предложит разработать новый законопроект, который разрешит бесплатный проезд на общественном транспорте для детей в возрасте от семи до 16 лет.

Бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте сейчас разрешен только детям до семи лет. По действующему законодательству запрещено высаживать детей до 16 лет без сопровождения взрослых, если они не оплатили поездку.

До этого, 28 октября, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для многодетных семей по всей стране.

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