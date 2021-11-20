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В ГД предложили сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет

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Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей предложит разработать новый законопроект, который разрешит бесплатный проезд на общественном транспорте для детей в возрасте от 7 до 16 лет. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщила глава комитета Нина Останина.

Билетная школа: проезд детей до 16 лет предлагают сделать бесплатным
Такой законопроект будет внесен в ближайшее время в Госдуму

В мае на рассмотрение нижней палаты российского парламента был внесен законопроект, который предлагал изменить статью Федерального закона (ФЗ) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Согласно проекту, предлагалось установить единый бесплатный проездной документ для детей до 16 лет и предоставить им право на неограниченное число поездок.

Однако законопроект в существующей редакции, предложенный экс-депутатом Госдумы Максимом Зайцевым, получил отрицательное заключение кабмина, рассказала Останина.

«Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно. И наш комитет хочет выступить инициатором разработки нового законопроекта с этой же идеей, с этим же названием, но с учетом юридических отработок с регионами», — отметила она.

Парламентарий уверена, что главы регионов РФ поддержат данную инициативу законодателей.

По ее словам, в текущий момент регионы страны самостоятельно решают подобные проблемы, используя распоряжения местных властей или, например, социальные карты.

«А мы обобщим материалы, представим правительству и постараемся убедить, что эти деньги нужно выделять из федерального бюджета», — резюмировала Останина.

Бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте сейчас разрешен только детям до семи лет. По действующему законодательству запрещено высаживать детей до 16 лет без сопровождения взрослых, если они не оплатили поездку.

28 октября уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для многодетных семей по всей стране. Она напомнила, что в Московской городской думе поддержали в первом чтении проект, предоставляющий право не оплачивать проезд в городском транспорте всем членам многодетных семей, где есть дети до 18 лет. Причем факт их обучения не учитывается.

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