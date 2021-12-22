Автоэксперт дал рекомендации по самостоятельному техосмотру автомобиля

Член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов в среду, 22 декабря, дал рекомендации по самостоятельному техосмотру автомобиля.

Ранее в этот день Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Согласно тексту документа, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях.

«Автомобилисты делятся на две категории: первая категория умеет самостоятельно обслуживать свое транспортное средство и содержать его в надлежащем состоянии, а вторая категория — те, кто не знает или не хочет разбираться в обслуживании автомобиля, для них не рекомендую самостоятельно лезть в автомобиль. Тем более современная машина — это компьютер на колесах и при любой неисправности лучше пользоваться услугами автосервиса, которые отвечают за свою работу и дают гарантии», — заявил Шкуматов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, сегодня многие автовладельцы регулярно обслуживаются в проверенных сервисах, станциях технического обслуживания. Шкуматов рассказал, что сам периодически на своем автомобиле приезжает на СТО и, перед тем как сменить масло, свечи, фильтры, машину поднимают на подъемнике, смотрят состояние всех элементов, от которых зависит безопасность водителя и других участников дорожного движения.

«Я рекомендую людям найти себе хороший сервис и обслуживаться там регулярно, а лучше всего у одного и того же мастера. Самая частая ошибка среди водителей — стихийное обслуживание. То в этот сервис, то в другую станцию. В этой жизни важно иметь своего юриста, своего врача и своего механика», — заключил Шкуматов.

В ноябре правительство РФ поддержало законопроект партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что автолюбители сами следят за собственной безопасностью. В этой связи, отмечал он, будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своего авто.

Как отметил в беседе с «Известиями» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, принятие Госдумой в первом чтении этого законопроекта является ожидаемым решением, которое может помочь миллионам водителей легкового автотранспорта. По мнению эксперта, инициатива позволит экономить семейный бюджет и время.