Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
РФ, Иран и Турция назвали нарушением действия Израиля в Сирии
Авто
Минфин предложил увеличить выплаты за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО
Общество
Собянин анонсировал бесплатный проезд для обоих родителей в многодетных семьях
Общество
Число зарегистрированных безработных россиян снизилось с начала года на 2 млн
Общество
Собянин анонсировал строительство в Москве не менее 50 станций метро
Мир
В Израиле введут новые антиковидные ограничения
Мир
Захарова пообещала ответ на исключение RT DE из вещания в Европе
Политика
Госдума приняла закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах
Мир
НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования
Политика
Госдума приняла закон о запрете списания соцвыплат за долги по кредитам

Автоэксперт дал рекомендации по самостоятельному техосмотру автомобиля

Автоэксперт Шкуматов рассказал, как правильно заниматься техосмотром самостоятельно
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов в среду, 22 декабря, дал рекомендации по самостоятельному техосмотру автомобиля.

На глазок: кому и когда придется проходить техосмотр
Проект закона о добровольном техосмотре прошел первое чтение

Ранее в этот день Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Согласно тексту документа, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях.

«Автомобилисты делятся на две категории: первая категория умеет самостоятельно обслуживать свое транспортное средство и содержать его в надлежащем состоянии, а вторая категория — те, кто не знает или не хочет разбираться в обслуживании автомобиля, для них не рекомендую самостоятельно лезть в автомобиль. Тем более современная машина — это компьютер на колесах и при любой неисправности лучше пользоваться услугами автосервиса, которые отвечают за свою работу и дают гарантии», — заявил Шкуматов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, сегодня многие автовладельцы регулярно обслуживаются в проверенных сервисах, станциях технического обслуживания. Шкуматов рассказал, что сам периодически на своем автомобиле приезжает на СТО и, перед тем как сменить масло, свечи, фильтры, машину поднимают на подъемнике, смотрят состояние всех элементов, от которых зависит безопасность водителя и других участников дорожного движения.

«Я рекомендую людям найти себе хороший сервис и обслуживаться там регулярно, а лучше всего у одного и того же мастера. Самая частая ошибка среди водителей — стихийное обслуживание. То в этот сервис, то в другую станцию. В этой жизни важно иметь своего юриста, своего врача и своего механика», — заключил Шкуматов.

В ноябре правительство РФ поддержало законопроект партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что автолюбители сами следят за собственной безопасностью. В этой связи, отмечал он, будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своего авто.

Как отметил в беседе с «Известиями» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, принятие Госдумой в первом чтении этого законопроекта является ожидаемым решением, которое может помочь миллионам водителей легкового автотранспорта. По мнению эксперта, инициатива позволит экономить семейный бюджет и время.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021