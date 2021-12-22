Власти Санкт-Петербурга перенесли ввод QR-кодов для посещения ТЦ

В Санкт-Петербурге во второй раз отложили введение QR-кодов для посещения торговых центров и заведений общепита, мера будет принята со 2 января. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города в среду, 22 декабря.

«В новогоднюю ночь предприятия общественного питания смогут работать без ограничений по времени. В связи с этим действие соответствующего ограничения приостанавливается с 23.00 31 декабря до 06.00 1 января. При этом условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать с 2 января», — отметили в Смольном.

Для объектов розничной торговли условие посещения с QR-кодом также переносится на 2 января.

Ранее планировалось ввести эту меру с 1 декабря, но срок перенесли на 27 декабря.

Накануне в Татарстане систему QR-кодов распространили на боулинги и компьютерные клубы. С 11 октября республика ввела обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, а также QR-коды для посещения объектов общественного питания, аквапарков, бассейнов, спортцентров, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания людей.

Государственная дума на пленарном заседании 16 декабря приняла в первом чтении концепцию законопроекта, предусматривающего право регионов на введение QR-кодов в общественных местах.

Гражданам можно будет посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о вакцинации от коронавируса, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медотвода от вакцинации.

Ожидается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

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