В Татарстане расширили систему QR-кодов
В Татарстане систему QR-кодов распространили на боулинги и компьютерные клубы. Это следует из постановления властей республики, опубликованного 21 декабря
Согласно изменениям в действующее постановление о мерах по противодействию распространению коронавируса, QR-коды необходимы для посещения развлекательных центров, аттракционов, расположенных в помещениях, компьютерных и интернет-клубов, а также боулингов.
Татарстан с 11 октября ввел обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, а также QR-коды для посещения объектов общественного питания, аквапарков, бассейнов, спортцентров, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания людей.
Государственная дума на пленарном заседании 16 декабря приняла в первом чтении концепцию законопроекта, предусматривающего право регионов на введение QR-кодов в общественных местах.
Согласно документу, можно будет посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о вакцинации от коронавируса, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медотвода от вакцинации.
Ожидается, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. При этом до 1 февраля граждане без QR-кодов смогут посещать указанные места, предъявляя отрицательный ПЦР-тест.
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