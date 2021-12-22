Цена газа в Европе опустилась ниже $2000 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе на открытии торгов в среду, 22 декабря, упала почти на 7%, ниже $2000 за 1 тыс. куб. м после рекордного роста во вторник, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до $1970 за тысячу кубометров, или €168,635 за 1 МВт•ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт•ч). К 10:38 мск цена этого энергоносителя увеличилась до $2064 за кубометр, или €144 за 1 МВт•ч.

В ходе торгов накануне цена газа в Европе сначала превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м. впервые с 6 октября, а потом побила исторический рекорд, поднявшись выше $2000. Впоследствии она выросла до $2300.

Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков заявил «Известиям», что одним их главных факторов роста цен на голубое топливо стала политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на его поставку в пользу спотовых привела — это привело к дефициту этого ресурса. Также он указал на «непродуманную ставку» Брюсселя на возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер, притом что за последние два дня ветрогенерация в Европе снизилась в два раза.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович говорил «Известиям», что цены газовых фьючерсов на бирже могут взлететь до любого уровня, но они являются спекулятивными и только небольшая часть газа продается по такой цене.