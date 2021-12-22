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Следователи начали проверку из-за проблем с двигателем у самолета в Ижевске

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Следователи начали проверку из-за возникновения проблем с двигателем у самолета в аэропорту Ижевска. Об этом сообщили в среду, 22 декабря, в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как стало известно, у лайнера, следовавшего по маршруту Москва — Ижевск, после посадки в аэропорту назначения возникли неполадки с одним из двигателей. По данным РЕН ТВ, речь идет об отказе реверса правого двигателя.

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«В результате происшествия никто не пострадал, видимых повреждений на воздушном судне не обнаружено, выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы не допущено», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 21 декабря.

12 декабря, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об инциденте с разворотом лайнера «Уральских авиалиний» над Черным морем из-за неизвестного воздушного судна.

На борту лайнера находилось более 160 человек. Инцидент произошел с рейсом U6-219 в 50 км от берега. Позднее лайнер благополучно сел в Сочи.

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