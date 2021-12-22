Следователи начали проверку из-за проблем с двигателем у самолета в Ижевске

Следователи начали проверку из-за возникновения проблем с двигателем у самолета в аэропорту Ижевска. Об этом сообщили в среду, 22 декабря, в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как стало известно, у лайнера, следовавшего по маршруту Москва — Ижевск, после посадки в аэропорту назначения возникли неполадки с одним из двигателей. По данным РЕН ТВ, речь идет об отказе реверса правого двигателя.

«В результате происшествия никто не пострадал, видимых повреждений на воздушном судне не обнаружено, выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы не допущено», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 21 декабря.

12 декабря, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об инциденте с разворотом лайнера «Уральских авиалиний» над Черным морем из-за неизвестного воздушного судна.

На борту лайнера находилось более 160 человек. Инцидент произошел с рейсом U6-219 в 50 км от берега. Позднее лайнер благополучно сел в Сочи.