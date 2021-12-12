Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства инцидента с самолетом «Уральских авиалиний»

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об инциденте с разворотом пассажирского авиалайнера над Черным морем из-за неизвестного воздушного судна.

Согласно сообщению СК, опубликованному 12 декабря на сайте ведомства, Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве.

Накануне СМИ сообщили, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из Екатеринбурга в Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек.

Как писал портал E1.RU,речь идет о рейсе U6-219. Инцидент произошел в 50 км от берега. Позднее самолет благополучно сел в Сочи. Кроме того, также изменить курс пришлось Boeing-737 «Аэрофлота», который летел из московского аэропорта Шереметьево.

Ранее, 3 декабря, российским гражданским самолетам уже пришлось менять курс. В тот раз — из-за действий самолета-разведчика США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Воздушное судно едва не стало причиной авиакатастрофы над Черным морем, избежав столкновения с пассажирском лайнером «Аэрофлота». Произошло это на фоне резкой активизации сил НАТО в регионе — как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, действия ВВС США и их союзников уже создают угрозу для гражданской авиации. Посольству США в Москве была направлена нота протеста.